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ЄС не визнаватиме легітимності Мадуро як обраного президента Венесуели

Це пов'язано із тим, що не було проведено ніякої верифікації голосів.

ЄС не визнаватиме легітимності Мадуро як обраного президента Венесуели
Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року
Фото: EPA/UPG

Голови МЗС Європейського Союзу підтримали пропозицію не визнавати легітимності Ніколаса Мадуро як обраного президента Венесуели.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністри домовились "захищати демократичний процес" у Венесуелі та підтримувати тісний контакт із опозицією.

Як зазначив Боррель, це пов'язано із тим, що не було проведено ніякої верифікації голосів.

Він додав, що Ніколас Мадуро залишається президентом Венесуели "де-факто", водночас ЄС заперечує "його демократичну легітимність на основі результату, який не можна верифікувати".

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Голови МЗС країн ЄС домовились вимагати звільнення затриманих опозиціонерів і журналістів, а також підтримувати регіональні зусилля з вирішення кризи.

  • Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів.
  • Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Підписанти закликали опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.
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