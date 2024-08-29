ЄС не визнаватиме легітимності Мадуро як обраного президента Венесуели

Це пов'язано із тим, що не було проведено ніякої верифікації голосів.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року

Голови МЗС Європейського Союзу підтримали пропозицію не визнавати легітимності Ніколаса Мадуро як обраного президента Венесуели.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністри домовились "захищати демократичний процес" у Венесуелі та підтримувати тісний контакт із опозицією.

Як зазначив Боррель, це пов'язано із тим, що не було проведено ніякої верифікації голосів.

Він додав, що Ніколас Мадуро залишається президентом Венесуели "де-факто", водночас ЄС заперечує "його демократичну легітимність на основі результату, який не можна верифікувати".

Голови МЗС країн ЄС домовились вимагати звільнення затриманих опозиціонерів і журналістів, а також підтримувати регіональні зусилля з вирішення кризи.

Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів.