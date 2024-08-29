Кулеба бере участь у неформальній зустрічі очільників МЗС Євросоюзу у Брюсселі

Ключовими темами обговорення є посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів та зміцнення спроможностей ППО.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бере участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка триває зараз у Брюсселі.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Ключовими темами обговорення є посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру.

Кулеба також у Брюсселі провів розмову з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і Жозепом Боррелем.

“Ми обговорили військову підтримку та необхідність зняття обмежень на використання зброї проти військових цілей Росії згідно з міжнародним правом. Ми також обмінялися думками щодо дипломатичного напрямку та української формули світу”, ‒ написав очільник європейської дипломатії на соцплатформі X.

Напередодні засідання Кулеба зазначив, що довгостроковий мир в Європі залежить від короткострокових сміливих рішень Євросоюзу щодо України.

Йдеться про дозвіл на удари по законних військових цілях на території РФ. “Це стосується аеродромів, де базуються російські бомбардувальники, що атакують українських військових і цивільну інфраструктуру”, ‒ уточнив очільник відомства.

Також потрібно максимально скоротити затримки у наданні військової допомоги. Кулеба підкреслив, що розрив між оголошеннями про пакети допомоги та їх надходженням іноді все ще достатньо великий.

Він також згадав про посилення ППО: деякі системи “Патріот” були анонсовані, але досі Україна їх не отримала. “Ми починаємо навчальний рік і прагнемо захистити наших дітей, цивільних людей і критичну інфраструктуру”, ‒ додав Кулеба.

Зазначимо, як повідомляє пресслужба Європейської служби зовнішніх справ завтра відбудеться зустріч міністрів оборони ЄС, де вони отримають інформацію про розвиток подій на передовій від Міністерства оборони України. Вони також розглянуть прогрес, досягнутий у наданні військової підтримки Києву. Очільники МЗС обговорять прогрес у мобілізації надходжень від знерухомлених російських активів (непередбачених прибутків) для надання Україні озброєння.

Американське видання Politico раніше повідомило, що представники української влади готуються представити посадовцям національної безпеки США список далекобійних цілей у Росії, які, на їхню думку, можуть вразити Сили оборони, якщо Вашингтон скасує обмеження на використання своєї зброї.