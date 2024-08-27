ЄС попередив Грузію про жорстку реакцію, якщо Тбілісі вирішить заборонити опозиційні партії

У блоці вважають, що це також зруйнує демократію у державі.

Плани грузинського уряду заборонити опозиційні партії остаточно зруйнують демократію в країні і викличуть жорстку реакцію з боку Заходу.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано, передає Politico.

Стано сказав, що Брюссель стурбований пропозицією влади Грузії про заборону всіх опозиційних партій, яку озвучила правляча партія "Грузинська мрія" минулого тижня.

"Опозиційні партії, активне громадянське суспільство та незалежні ЗМІ мають вирішальне значення для забезпечення підзвітності урядів та дотримання демократичних цінностей", - сказав речник і наголосив, що плюралізм є "опорою процесу вступу до ЄС".