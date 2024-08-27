ЄС попередив Грузію про жорстку реакцію, якщо Тбілісі вирішить заборонити опозиційні партії

Плани грузинського уряду заборонити опозиційні партії остаточно зруйнують демократію в країні і викличуть жорстку реакцію з боку Заходу.
Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано, передає Politico.
Стано сказав, що Брюссель стурбований пропозицією влади Грузії про заборону всіх опозиційних партій, яку озвучила правляча партія "Грузинська мрія" минулого тижня.
"Опозиційні партії, активне громадянське суспільство та незалежні ЗМІ мають вирішальне значення для забезпечення підзвітності урядів та дотримання демократичних цінностей", - сказав речник і наголосив, що плюралізм є "опорою процесу вступу до ЄС".
- Партія "Грузинська мрія" нещодавно оприлюднила передвиборчу заяву щодо бажання отримати у новому скликанні парламенту більшість, яка б дозволила політсилі змінювати конституцію республіки.
- Цю потребу пояснюють необхідністю "відновлювати територіальну цілісність Грузії мирним шляхом.
- "Грузинська мрія" звинувачує опозицію в тому, що за стрімкого розвитку подій і потреби конституційних змін для відновлення територіальної цілісності опоненти "виконуватимуть зовнішні задачі і виступатимуть проти". Натомість опозиційні партії закидають владі ведення якихось таємних перемовин та підготовку поступок Москві.
- Парламентські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня за повністю пропорційною системою. Це відкриває можливість для опозиції посилити свої шанси.