"Грузинська мрія" пояснює потребу у конституційній більшості "возз'єднанням територій"

Керівна партія прагне після виборів мати змогу змінювати основний закон.

Партія "Грузинська мрія" оприлюднила передвиборчу заяву щодо бажання отримати у новому скликанні парламенту більшість, яка б дозволила політсилі змінювати конституцію республіки.

Як пише "Європейська правда", цю потребу пояснюють необхідністю "відновлювати територіальну цілісніть Грузії мирним шляхом, щоб державний устрій відповідав новій реальності".

Близько 20% території Грузії фактично окуповані Росією - на них створені фейкові республіки Абхазія та Південна Осетія, "незалежність" яких визнають лише у Кремлі та кількох залежних від нього державах.

"Грузинська мрія" звинувачує опозицію в тому, що за стрімкого розвитку подій і потреби конституційних змін для відновлення територіальної цілісності опоненти "виконуватимуть зовнішні задачі і виступатимуть проти". Натомість опозиційні партії закидають владі ведення якихось таємних перемовин та підготовку поступок Москві.

Парламенські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня за повністю пропорційною системою.