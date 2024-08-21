Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
ГоловнаСвіт

"Грузинська мрія" пояснює потребу у конституційній більшості "возз'єднанням територій"

Керівна партія прагне після виборів мати змогу змінювати основний закон.

"Грузинська мрія" пояснює потребу у конституційній більшості "возз'єднанням територій"
Парламент Грузії
Фото: Sova

Партія "Грузинська мрія" оприлюднила передвиборчу заяву щодо бажання отримати у новому скликанні парламенту більшість, яка б дозволила політсилі змінювати конституцію республіки.

Як пише "Європейська правда", цю потребу пояснюють необхідністю "відновлювати територіальну цілісніть Грузії мирним шляхом, щоб державний устрій відповідав новій реальності".

Близько 20% території Грузії фактично окуповані Росією - на них створені фейкові республіки Абхазія та Південна Осетія, "незалежність" яких визнають лише у Кремлі та кількох залежних від нього державах.

"Грузинська мрія" звинувачує опозицію в тому, що за стрімкого розвитку подій і потреби конституційних змін для відновлення територіальної цілісності опоненти "виконуватимуть зовнішні задачі і виступатимуть проти". Натомість опозиційні партії закидають владі ведення якихось таємних перемовин та підготовку поступок Москві.

Парламенські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня за повністю пропорційною системою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies