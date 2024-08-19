Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
ГоловнаСвіт

Прем'єр Грузії прокоментував ситуацію довкола призначення українського посла у Тбілісі

Кобахідзе заявив, що "це саме влада України... має переглянути своє рішення про відкликання посла".

Прем'єр Грузії прокоментував ситуацію довкола призначення українського посла у Тбілісі
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував питання із призначенням посла України у Тбілісі.

Як передає Interpressnews, Кобахідзе заявив, що "якщо комусь і є що переглядати, це саме влада України, яка має переглянути власне рішення про відкликання посла, що було вкрай недружнім рішенням".

Прем'єр-міністр додав, що Київ відкликав дипломата під двома приводами, "відповідно, очевидно, який мотив був за всім цим".

"Влада України відкликала посла з Грузії першого березня 2022 року, на п'ятий день після початку війни. Для цього називали два приводи: перше - не запровадження нами санкцій проти Росії, і ви знаєте, що сьогодні вже опозиція каже, що вводити санкції щодо Росії було б неправильно. Тепер, через два роки, вони повторюють наші повідомлення", - сказав Кобахідзе.

Іншим приводом він назвав те, що "ми не відправили в Україну за офіційною згодою уряду бійців добровольців". 

"Ми цього не зробили. Під цими двома приводами, а не через це, українська влада відкликала посла з Грузії. Відповідно очевидно, що за мотив був за всім цим, про що пізніше відкрито говорили високопосадовці України. Подоляк, Данілов відкрито закликали нас відкрити другий фронт", - сказав глава грузинського уряду.

  • Нині тимчасовий повірений у справах України в Грузії Михайло Харишин заявив, що Київ був готовий відправити свого дипломата - ще в жовтні 2022 року наша держава запросила й отримала агреман про призначення нового посла. Однак остаточному затвердженню завадиланезрозуміла риторика з боку грузинської влади.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies