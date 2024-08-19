Прем'єр Грузії прокоментував ситуацію довкола призначення українського посла у Тбілісі

Кобахідзе заявив, що "це саме влада України... має переглянути своє рішення про відкликання посла".

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував питання із призначенням посла України у Тбілісі.

Як передає Interpressnews, Кобахідзе заявив, що "якщо комусь і є що переглядати, це саме влада України, яка має переглянути власне рішення про відкликання посла, що було вкрай недружнім рішенням".

Прем'єр-міністр додав, що Київ відкликав дипломата під двома приводами, "відповідно, очевидно, який мотив був за всім цим".

"Влада України відкликала посла з Грузії першого березня 2022 року, на п'ятий день після початку війни. Для цього називали два приводи: перше - не запровадження нами санкцій проти Росії, і ви знаєте, що сьогодні вже опозиція каже, що вводити санкції щодо Росії було б неправильно. Тепер, через два роки, вони повторюють наші повідомлення", - сказав Кобахідзе.

Іншим приводом він назвав те, що "ми не відправили в Україну за офіційною згодою уряду бійців добровольців".

"Ми цього не зробили. Під цими двома приводами, а не через це, українська влада відкликала посла з Грузії. Відповідно очевидно, що за мотив був за всім цим, про що пізніше відкрито говорили високопосадовці України. Подоляк, Данілов відкрито закликали нас відкрити другий фронт", - сказав глава грузинського уряду.