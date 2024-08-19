ХАМАС та Ісламський джихад взяли на себе відповідальність за “теракт смертника” у Тель-Авіві

Вони попередили, що подібні операції будуть повторюватися.

Палестинські угруповання, які підтримує Іран, взяли на себе відповідальність за “теракт смертника” в Тель-Авіві в неділю, пише Bloomberg.

Вони попередили, що подібні операції будуть повторюватися ‒ поки Ізраїль продовжує свою військову кампанію у Смузі Гази.

ХАМАС та Ісламський джихад, дві ісламістські організації, спонсоровані Тегераном, заявили у спільній заяві в Telegram, що вони стоять за вибухом. Унаслідок вибуху, за інформацією ізраїльської влади, загинув чоловік, який ніс бомбу у наплечнику, а перехожий отримав поранення.

“Бригади підтверджують, що операції смертників на окупованих територіях відбуватимуться… доки окупація триватиме з її масовими вбивствами та переміщенням цивільних жителів…”, ‒ йдеться у заяві.

Ізраїльська поліція та Загальна служба безпеки Ізраїлю підтвердили, що вибух, який прогримів вчора у Тель-Авіві, був спробою теракту смертника “через детонацію потужного вибухового пристрою”. Правоохоронці заявили, що продовжують “посилену оперативну діяльність у людних місцях” і закликали населення бути пильним.

Теракти терористів-смертників були поширеною формою нападів в Ізраїлі на початку 2000-х років. Вони порідшали через придушення із боку ізраїльських сил безпеки та внаслідок встановлення відносного спокою на палестинській території Західного берега ‒ до війни у Смузі Гази.

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