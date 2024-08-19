В Індії тисячі лікарів відмовилися припинити протести, розпочаті через вбивство їхньої 31-річної колеги

Тисячі молодих лікарів в Індії в понеділок відмовилися припинити протести через зґвалтування та вбивство їхньої 31-річної колеги у лікарні у Калькутті, які почалися у суботу, пише Reuters.

Загальнонаціональна акція розпочалася тиждень тому, медики вимагають безпечніших умов праці та швидкого кримінального розслідування.

Лікарі у всій країні провели акції протесту та відмовилися приймати пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги.У вчиненні злочинів підозрюють поліцейського-волонтера, якого затримали.

Жіночі активісти кажуть, що цей інцидент показав ‒ жінки в Індії продовжують страждати від сексуального насильства попри жорсткіші закони, запроваджені після групового зґвалтування та вбивства 23-річної студентки в автобусі в Нью-Делі у 2012 році.

Уряд закликав лікарів повернутися до виконання обов’язків. Міністри створюють комітет, який має запропонувати заходи для покращення захисту медичних працівників.

На знак солідарності з лікарями тисячі симпатиків двох найбільших футбольних клубів штату Західна Бенгалія пройшли маршем вулицями Калькутти в неділю ввечері, скандуючи “Ми хочемо справедливості”.

Групи молодших лікарів у сусідньому штаті Одіша, столиці Нью-Делі та в західному штаті Гуджарат також заявили, що їхні протести продовжаться.