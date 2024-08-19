Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
ГоловнаСвіт

В Індії тисячі лікарів відмовилися припинити протести, розпочаті через вбивство їхньої 31-річної колеги

Медики вимагають безпечніших умов праці та швидкого кримінального розслідування злочину.

В Індії тисячі лікарів відмовилися припинити протести, розпочаті через вбивство їхньої 31-річної колеги
Фото: HD Times

Тисячі молодих лікарів в Індії в понеділок відмовилися припинити протести через зґвалтування та вбивство їхньої 31-річної колеги у лікарні у Калькутті, які почалися у суботу, пише Reuters.

Загальнонаціональна акція розпочалася тиждень тому, медики вимагають безпечніших умов праці та швидкого кримінального розслідування.

Лікарі у всій країні провели акції протесту та відмовилися приймати пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги.У вчиненні злочинів підозрюють поліцейського-волонтера, якого затримали. 

Жіночі активісти кажуть, що цей інцидент показав ‒ жінки в Індії продовжують страждати від сексуального насильства попри жорсткіші закони, запроваджені після групового зґвалтування та вбивства 23-річної студентки в автобусі в Нью-Делі у 2012 році.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Уряд закликав лікарів повернутися до виконання обов’язків. Міністри створюють комітет, який має запропонувати заходи для покращення захисту медичних працівників.

На знак солідарності з лікарями тисячі симпатиків двох найбільших футбольних клубів штату Західна Бенгалія пройшли маршем вулицями Калькутти в неділю ввечері, скандуючи “Ми хочемо справедливості”.

Групи молодших лікарів у сусідньому штаті Одіша, столиці Нью-Делі та в західному штаті Гуджарат також заявили, що їхні протести продовжаться.

  • Вбивство викликало засудження з боку політиків, знаменитостей та активістів. В Індії випадки сексуального насильства щодо жінок поширені та часто залишаються непоміченими.
  • За даними Національного бюро реєстрації злочинів, у 2022 році у країні загалом було зареєстровано 31 516 випадків зґвалтувань.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies