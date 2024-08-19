Китайські та філіппінські кораблі зіткнулися біля спірної мілини

Китайські та філіппінські судна зіткнулися сьогодні вранці біля спірної мілини Cабіна в Південнокитайському морі.
Про це пише The Guardian з посиланням на владу країн.
Обидві країни звинуватили одна одну в інциденті.
Представник берегової охорони КНР заявив, що філіппінське судно “навмисно зіткнулося” з китайським судном.
“Кораблі берегової охорони Філіппін... незаконно увійшли у води поблизу рифу Сяньбінь на островах Наньша без дозволу уряду Китаю”, ‒ йдеться у заяві, у якій використовуються китайські назви географічних об’єктів.
Відтак Китай “вжив заходів контролю щодо філіппінських судів відповідно до законодавства”.
Філіппіни заявили, що через протистояння обидва судні країни отримали структурні пошкодження.
Пекін додав, що повідомила, що те саме філіппінське судно, яке взяло участь у зіткненні, потім увійшло у води поблизу Другої мілини Томаса.
Китай претендує на мілину Сабіна, яка розташована за 140 км на захід від філіппінського острова Палаван і за понад 1000 км від китайського острова Хайнань.
- Протягом останніх місяців між Китаєм і Філіппінами виникали неодноразові зіткнення на цьому важливому водному шляху.
- Китай використовує водомети, щоб зірвати філіппінську місію з поповнення запасів для солдатів, які охороняють аванпост азійської острівної країни − старий американський військовий корабель у Південнокитайському морі. Судно часів Другої світової війни навмисно сіло на риф у 1999 році, щоб зміцнити територіальні претензії Філіппін.
- Китай, який вважає майже все Південнокитайське море своїм володінням, звинуватив Філіппіни у зазіханні на його територію та заявив, що вжив необхідних заходів проти суден.
- Нещодавно відбулися спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади у водах Південнокитайського моря.
- Президент Філіппін застеріг Пекін від перетину “червоних ліній” у морі.