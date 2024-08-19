Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
ГоловнаСвіт

Китайські та філіппінські кораблі зіткнулися біля спірної мілини

Філіппіни стверджують, що два кораблі берегової охорони отримали пошкодження через "незаконні маневри" Китаю. Пекін у відповідь вжив "заходів контролю".

Китайські та філіппінські кораблі зіткнулися біля спірної мілини
Берегова охорона Китаю
Фото: EPA/UPG

Китайські та філіппінські судна зіткнулися сьогодні вранці біля спірної мілини Cабіна в Південнокитайському морі.

Про це пише The Guardian з посиланням на владу країн.

Обидві країни звинуватили одна одну в інциденті.

Представник берегової охорони КНР заявив, що філіппінське судно “навмисно зіткнулося” з китайським судном.

“Кораблі берегової охорони Філіппін... незаконно увійшли у води поблизу рифу Сяньбінь на островах Наньша без дозволу уряду Китаю”, ‒ йдеться у заяві, у якій використовуються китайські назви географічних об’єктів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Відтак Китай “вжив заходів контролю щодо філіппінських судів відповідно до законодавства”.

Філіппіни заявили, що через протистояння обидва судні країни отримали структурні пошкодження.

Пекін додав, що повідомила, що те саме філіппінське судно, яке взяло участь у зіткненні, потім увійшло у води поблизу Другої мілини Томаса.

Китай претендує на мілину Сабіна, яка розташована за 140 км на захід від філіппінського острова Палаван і за понад 1000 км від китайського острова Хайнань.

  • Протягом останніх місяців між Китаєм і Філіппінами виникали неодноразові зіткнення на цьому важливому водному шляху. 
  • Китай використовує водомети, щоб зірвати філіппінську місію з поповнення запасів для солдатів, які охороняють аванпост азійської острівної країни − старий американський військовий корабель у Південнокитайському морі. Судно часів Другої світової війни навмисно сіло на риф у 1999 році, щоб зміцнити територіальні претензії Філіппін.
  • Китай, який вважає майже все Південнокитайське море своїм володінням, звинуватив Філіппіни у зазіханні на його територію та заявив, що вжив необхідних заходів проти суден.
  • Нещодавно відбулися спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади у водах Південнокитайського моря. 
  • Президент Філіппін застеріг Пекін від перетину “червоних ліній” у морі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies