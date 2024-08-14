Американський військовий за $42 000 продав Китаю секретну інформацію США

Аналітик армії США визнав себе винним у продажі військових секретів Китаю.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Сержанта Корбейна Шульца заарештували в березні цього року після розслідування, проведеного ФБР і контррозвідкою армії США. Довели, що американцю заплатили 42 000 доларів США за десятки секретних записів.

"Співпраця" тривала із червня 2022 року і до арешту.

Сержант мав доступ до надсекретної інформації. Він вступив у змову із людиною, яка, на його думку, проживає в Гонконгу. Останній і попросив військового зібрати конфіденційні дані, пов’язані з протиракетною обороною та мобільними артилерійськими системами.

Шульц також зібрав дані про винищувачі США, військову тактику та оборонну стратегію американських військових для Тайваню на основі висновків із війни Росії в Україні. Крім того, передав дані про підтримку операцій НАТО у Східній Європі.

Сержант Шульц визнав себе винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями, включаючи змову з метою отримання та розкриття інформації про національну оборону та підкуп державного службовця.

Вирок йому винесуть 23 січня 2025 року.

Шульцу загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за змову з метою отримання та передачі інформації про національну оборону; 20 років в'язниці за експорт технічних даних, пов'язаних з оборонними виробами, до Китайської Народної Республіки без ліцензії; 20 років в'язниці за змову з метою порушення Закону про контроль за експортом зброї та Правил міжнародної торгівлі зброєю і 15 років позбавлення волі за підкуп посадової особи.

ФБР і Командування контррозвідки армії США продовжують розслідування цієї справи.