Литва планує виділити на оборону додаткові 130 млн євро

Після виділення цих додаткових коштів фінансування оборони 2024 року досягне 3,2% ВВП Литви.

Міністерство фінансів Литви пропонує виділити цього року додаткові кошти на закупівлю необхідних систем озброєння.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну Литви.

Йдеться про 130 млн євро, які будуть виділені на придбання безпілотників, систем боротьби з безпілотниками, озброєння, оновлення існуючих мобільних систем ППО та закупівлю нових.

Після виділення цих додаткових коштів фінансування оборони 2024 року досягне 3,2% ВВП Литви.

Зокрема, 20 млн євро буде спрямовано на придбання різних типів безпілотних авіаційних систем і навчання операторів цих систем, ще 30 млн євро - для придбання систем боротьби з дронами та електромагнітного бойового обладнання.

5 млн євро спрямують на закупівлю кулеметів, призначених для установ МВС та добровольчих сил Національної оборони Збройних сил Литви, також 5 млн євро – на відновлення можливостей протитанкових гранатометів “Карл Густав”.

10 млн євро буде виділено на оновлення існуючих мобільних систем протиповітряної оборони та початок поетапного придбання мобільних систем протиповітряної оборони малої дальності “Piorun”.

20 млн євро підуть на оснащення військовослужбовців індивідуальною зброєю (вогнепальна зброя різного калібру, прицілу, прилади нічного бачення), ще 20 млн євро - для авансування покупки радіостанцій.

10 млн євро призначені для закупівлі боєприпасів, зокрема калібру 155 мм.

10 млн євро буде спрямовано на витрати, пов’язані з участю в ініціативах ЄС та міжнародної допомоги Україні, оплату закупівлі військової техніки, яка буде передана ЗСУ.