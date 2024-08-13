Україна та Литва підписали угоду в рамках Коаліції з розмінування

Також Умєров представив колезі можливості нового цифрового застосунку для військових “Армія+”.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві зустріч із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі Умєров та Лаурінас Кащюнас підписали угоду про співробітництво в межах Коаліції з розмінування.

Також під час зустрічі Умєров відзначив ефективне лідерство Литви в Коаліції, яка об'єднала значну кількість країн для підтримки ЗСУ.

Рустем Умєров поінформував колегу про поточну ситуацію на фронті, обговорив з ним актуальні потреби Сил оборони та розповів про досвід розгортання фортифікаційних споруд на лінії фронту.

Міністр оборони України представив колезі можливості нового цифрового застосунку для військових “Армія+”.