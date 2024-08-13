Україна та Литва підписали угоду в рамках Коаліції з розмінування

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві зустріч із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Під час зустрічі Умєров та Лаурінас Кащюнас підписали угоду про співробітництво в межах Коаліції з розмінування.
Також під час зустрічі Умєров відзначив ефективне лідерство Литви в Коаліції, яка об'єднала значну кількість країн для підтримки ЗСУ.
Рустем Умєров поінформував колегу про поточну ситуацію на фронті, обговорив з ним актуальні потреби Сил оборони та розповів про досвід розгортання фортифікаційних споруд на лінії фронту.
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