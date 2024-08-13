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Україна та Литва підписали угоду в рамках Коаліції з розмінування

Також Умєров представив колезі можливості нового цифрового застосунку для військових “Армія+”.

Україна та Литва підписали угоду в рамках Коаліції з розмінування
Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві зустріч із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві зустріч із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі Умєров та Лаурінас Кащюнас підписали угоду про співробітництво в межах Коаліції з розмінування.

Також під час зустрічі Умєров відзначив ефективне лідерство Литви в Коаліції, яка об'єднала значну кількість країн для підтримки ЗСУ. 

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Рустем Умєров поінформував колегу про поточну ситуацію на фронті, обговорив з ним актуальні потреби Сил оборони та розповів про досвід розгортання фортифікаційних споруд на лінії фронту. 

Міністр оборони України представив колезі можливості нового цифрового застосунку для військових “Армія+”.

  • Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви та обговорив з ним першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви. 

  • 9 серпня міністерство оборони Литви анонсувало новий пакет військової допомоги Україні. Литва готує у серпні бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси, а також "справді необхідне озброєння”.

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