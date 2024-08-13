Росія вивела частину військ з півдня України для оборони Курської області, — Politico

Росія вивела частину військ із Запорізької та Херсонської областей для оборони Курської області.

Про це пише Politico з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія.

Речник зазявив, що Росія передислокувала деякі свої підрозділи як із Запорізької, так і з Херсонської областей на півдні України.

Видання не змогло незалежно підтвердити, скільки російських військ було передислоковано через кордон, хоча Лиховий сказав, що це була "відносно невелика" кількість.

Проте, щоб спробувати протистояти українським досягненням, російські війська продовжили наступ на Покровськ та інші частини Донецької області України.

Видання зазначає, що коли Україна захопила територію, російські командири спочатку применшували значення атаки, наполягаючи на тому, що військові контролюють ситуацію. Але більш ніж через тиждень Україна контролює щонайменше 1000 квадратних кілометрів російської території.

Перетин російського кордону Силами оборони, як зазначає видання, підняв моральний дух в Україні, яка вже два з половиною роки дає відсіч повномасштабному вторгненню РФ, а також дав поштовх західним союзникам, охочим, щоб Київ схилив шальки терезів на свій бік.

Однак, відводячи частину підрозділів під Курськ, російські війська активно атакували й ініціювали бої на всьому фронті, зокрема на півдні, звідки були виведені війська.

"Росіяни скупчили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, а кількість підрозділів, які вони передислоковують, порівняно невелика", — заявив Лиховій в ефірі українського телебачення.

Події в Курській області

6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.

Володимир Зеленський заявив, що під контролем ЗСУ перебувають 74 населені пункти Курської області.