Росіяни відправили 11 школярів з Луганщини на військовий вишкіл до вишкільного табору "Авангард"

Росіяни відправили 11 хлопчиків та дівчат з тимчасово окупованої Кадіївки на Луганщині до оборонно-спортивного табору "Авангард".
Про це повідомили в Луганській ОВА.
"Одинадцять юнаків та дівчат з окупованої Кадіївки привезли до російського оборонно-спортивного табору "Авангард". Це вже третя група українських дітей, яких цьогоріч загарбники відправили туди на військовий вишкіл. Упродовж трьох тижнів школярі проходитимуть навчання з військової тактики, опановуватимуть стрілецьку зброю, відвідуватимуть пропагандистські лекції", — йдеться в повідомленні.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих українських територіях формують списки дітей, у яких, зокрема, відзначають їхній рівень прихильності чи небезпечності для російської влади.