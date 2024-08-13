Росіяни відправили 11 школярів з Луганщини на військовий вишкіл до вишкільного табору "Авангард"

Дітей з Кадіївки росіяни відправили до оборонно-спортивного табору.

У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків

Росіяни відправили 11 хлопчиків та дівчат з тимчасово окупованої Кадіївки на Луганщині до оборонно-спортивного табору "Авангард".

Про це повідомили в Луганській ОВА.

"Одинадцять юнаків та дівчат з окупованої Кадіївки привезли до російського оборонно-спортивного табору "Авангард". Це вже третя група українських дітей, яких цьогоріч загарбники відправили туди на військовий вишкіл. Упродовж трьох тижнів школярі проходитимуть навчання з військової тактики, опановуватимуть стрілецьку зброю, відвідуватимуть пропагандистські лекції", — йдеться в повідомленні.