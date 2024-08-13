МЗС: на українців за кордоном чекають зміни в отриманні консульських послуг

Міністерство закордонних справ розповіло про зміни щодо надання громадянам України консульських послуг за кордоном.
За інформацією відомства, МЗС готує запуск оновленої інформаційно-комунікаційної системи, яка допоможе цифровізувати низку консульських процесів.
"Запуск оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80% (залежно від типу послуги). Частина послуг буде надаватися дистанційно або частково дистанційно", - повідомило міністерство.
Для якісного обміну даними системи МЗС будуть глибше інтегровані з реєстрами та базами. Також передбачать можливість зворотного зв’язку для користувачів.
Крім того, МЗС також працює разом з Міністерством цифрової трансформації над тим, щоби інтегрувати до нової системи отримання документів із "Дії".