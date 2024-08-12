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Від системи "Шлях" на три місяці відключили 10 перевізників

Перевізників відключили за порушення військовозобов'язаними правил перетину кордону.

Від системи "Шлях" на три місяці відключили 10 перевізників
Фото: pixabay

Від системи "Шлях" відключили 10 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомили у ДБСТ-Укртрансбезпека.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «ШЛЯХ» таких перевізників:

  • ФОП Стадник Валерій Олексійович
  • ФОП Соляник Людмила Володимирівна
  • ФОП Постільга Степан Віталійович
  • ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович
  • ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна
  • ФОП Левко Михайло Васильович
  • ФОП Жигаленко Ігор Володимирович
  • ФОП Вітенко Ігор Дмитрович
  • ТОВ «ДМ-ТЛК»
  • ТОВ «ГУД КАРС»

За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Від початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити більше 1100 разів.

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