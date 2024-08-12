У Харківській області через атаки Росії пошкоджене сільгосппідприємство

У області через російську агресію поранені двоє людей.

Російські війська протягом доби обстрілювали Харківську область. Пошкоджені будинки, газова труба, лінії електропередач та підприємства.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора близько 17:30 унаслідок ворожого обстрілу Відродженівського Богодухівського району пошкоджено три приватні будинки, пошкоджено дві багатоквартирні будинки, пошкоджене сільгосппідприємство та ЛЕП.

Близько 15:15 через падіння дрона пошкоджено газову трубу у Івашках Золочівської громади.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу

О 13:30 в Гусарівці Барвінківської громади унаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік.

Близько 09:33 унаслідок обстрілу Олександрівки Золочівського району горіла літня кухня. Постраждав чоловік 77 років.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

Вночі 10 серпня російська ракета влучила в приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості на Харківщині.