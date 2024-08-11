Клименко: пости Укргідрометцентру, розташовані біля ЗАЕС, працюють в оперативному режимі

Укргідрометцентр оперативно відслідковує зміни в радіаційному фоні біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС, на якій нині сталася пожежа.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на 22.30 змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявили.

"Посилено моніторимо ситуацію поблизу ЗАЕС. Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону", - розповів міністр.