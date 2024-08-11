​"Беларускі Гаюн": у повітряному просторі Білорусі не виявили українських дронів

Українські ракети і дрони не порушували повітряний простір Білорусі.
Таку заяву зробила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За її інформацією, 9 серпня 2024 року під час вильотів авіації Білорусі жодних дронів виявлено не було. Так же і не зафіксували жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або вертольота МІ-24.
"З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - наголосила моніторингова група.
- 10 серпня самопроголошений президент Білорусі заявив, що Україна начебто порушила повітряний простір республіки, через що остання посилює війська на Гомельському і Мозирському напрямках. Туди перекидають ОТРК "Іскандер" та ЗРК "Полонез".
- Українські прикордонники згодом повідомили, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Водночас помітно, що Білорусь знову починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку.