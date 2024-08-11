12 серпня світло в Україні не вимикатимуть

У понеділок, 12 серпня заходи обмеження споживання не прогнозуються.
Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
“При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, ‒ зазначили у компанії.
Водночас споживачів закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби і не вмикати потужні прилади з 18:00 до 22:00.
- 8 серпня Укренерго попередило про обмеження споживання для промисловості та бізнесу.
- Раніше Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої обмеження електроенергії не застосовуватимуть до споживачів із 80% власної генерації.