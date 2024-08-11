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12 серпня світло в Україні не вимикатимуть

Українців просять не вмикати потужні прилади з 18:00 до 22:00.

12 серпня світло в Україні не вимикатимуть
Фото: Пресслужба Укренерго

У понеділок, 12 серпня заходи обмеження споживання не прогнозуються.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

“При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, ‒ зазначили у компанії.

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Водночас споживачів закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби і не вмикати потужні прилади з 18:00 до 22:00.

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