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Сирський про ситуацію на фронті: “Продовжуємо операцію!”

Головнокомандувач ЗСУ не деталізував свій коментар.

Сирський про ситуацію на фронті: “Продовжуємо операцію!”
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що операція продовжується.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

Водночас свою заяву Сирський не деталізував. Варто зазначити, що такий коментар Головнокомандувач зробив на тлі подій у Курській області Росії. 

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