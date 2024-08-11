Сирський про ситуацію на фронті: “Продовжуємо операцію!”

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що операція продовжується.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

Водночас свою заяву Сирський не деталізував. Варто зазначити, що такий коментар Головнокомандувач зробив на тлі подій у Курській області Росії.