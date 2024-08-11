Сирський про ситуацію на фронті: “Продовжуємо операцію!”

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що операція продовжується.
Про це йдеться у його Телеграм-каналі.
Водночас свою заяву Сирський не деталізував. Варто зазначити, що такий коментар Головнокомандувач зробив на тлі подій у Курській області Росії.
- 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області.
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- Вчора стало відомо, що у Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запровджено режим контртерористичної операції.
- У Центрі національного спротиву повідомляють, що російські адміністрації на окупованій території України створюють так звані молодіжні загони, які повинні вирушати на територію Курської області.
- Детальніше про наступ ЗСУ на Курську область РФ та сценарії розвидку подій читайте в матеріалі LB.ua "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій".