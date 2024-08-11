В Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на кордоні з Білорусією

За інформацією ДПСУ, ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Водночас помітно, що Білорусь знову починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На даний момент поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу. За тим, що відбувається на території Білорусі активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб Україна мала можливість вчасно реагувати на всі виклики, які перед нами стоять", — розповів Демченко.

У суботу, 10 серпня, Лукашенко заявив, що Україна начебто порушила повітряний простір РБ, через що країна посилює війська на Гомельському і Мозирському напрямках. Туди перекидають ОТРК "Іскандер" та ЗРК "Полонез".