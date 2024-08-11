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На сході України автомобіль енергетиків натрапив на вибухівку

Один із співробітників був поранений.

На сході України автомобіль енергетиків натрапив на вибухівку
Фото: Укренерго

На сході України авто енергетиків підірвалося на вибухівці. Один з працівників отримав поранення.

Про це повідомляє Міненерго.

"Під час огляду повітряної лінії службовий автомобіль підірвався на вибуховому пристрої", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього 31-річний майстер з експлуатації електричних мереж отримав важкі поранення. Його госпіталізували.

Також на заході України на території високовольтної підстанції зафіксовано спробу проникнення невідомої особи. Порушника затримано.

Через масовані російські атаки на українську енергосистему було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей. 

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