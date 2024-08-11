Російська армія за добу поранила шістьох цивільних на Миколаївщині

Один з потерпілих у важкому стані.

На Миколаївщині жінка травмувалася через пожежу сухостою

У Миколаївській області російська армія упродовж доби поранила шістьох цивільних.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

10 серпня вранці ворог атакував с. Дніпровське Куцурубської громади дронами типу FPV. Внаслідок однієї з атак пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль. Також виникла пожежа сільськогосподарської техніки, яку було оперативно ліквідовано.

"Внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків. Так, 25-ти річному чоловіку медична допомога була надана амбулаторно, стан задовільний. Іншому — медична допомога надана на місці, від госпіталізації відмовився", — повідомив Віталій Кім.

Також у суботу 10 серпня під ворожим артилерійським обстрілом перебувало м. Очаків Очаківської громади.

"Внаслідок чого пошкоджено сім приватних будинків та лінія електропередач. На території одного із будинків виникла пожежа. Також відбулося займання двох господарчих споруд та сухої трави.

Всі пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. За уточненим даними травмовано чотирьох людей. Двох жінок 70-ти та 73-ох років та двох чоловіків — 44-ох та 69-ти років. На ранок стан трьох постраждалих задовільний. Жінка 70-ти років госпіталізована в Миколаїв, стан важкий", — додав голова ОВА.

Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у с. Іванівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.