У Рівненській області вночі працювала ППО, — ОВА

Загиблих і травмованих немає.

Уночі 11 серпня на Рівненщині під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Як результат — збиття повітряних об'єктів ворога. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було".

Загиблих і травмованих немає.