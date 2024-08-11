У Рівненській області вночі працювала ППО, — ОВА

Уночі 11 серпня на Рівненщині під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Як результат — збиття повітряних об'єктів ворога. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було".
Загиблих і травмованих немає.
- Вночі ворог атакував передмістя Києва балістичними ракетами, також спрямував на столицю з десяток ударних БпЛА "Шахед". Сили ППО збили всі безпілотники у повітряному просторі Києва.