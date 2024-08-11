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У Рівненській області вночі працювала ППО, — ОВА

Загиблих і травмованих немає.

У Рівненській області вночі працювала ППО, — ОВА
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 11 серпня на Рівненщині під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Як результат — збиття повітряних об'єктів ворога. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було".

Загиблих і травмованих немає.

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