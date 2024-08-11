Синоптики прогнозують сонячну неділю

Найспекотніше знову буде на півдні та в Запорізькій області.

В неділю 11 серпня, на більшій частині території України очікується комфортна температура повітря. Обійдеться без опадів, повідомляє Укрінформ із посиланням на “Синоптик”.

У західних і північних областях середня денна температура становитиме +24…+26° (нічна — +14…+17°). У центрі та на сході термометри покажуть +26…+28° удень та +16…+18° уночі. Найспекотніше знову буде на півдні та в Запорізькій області — +29…+31° (уночі — +19…+21°).

При цьому метеозалежним людям радять уважніше поставитися до свого здоров'я: 11 серпня очікується геомагнітна буря рівня G1.

На початку тижня погода на всій території України буде без опадів, з мінливою хмарністю.

У західних, центральних, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях очікуються комфортні +24…+26° (уночі — +13…+15°). На півночі, а також у Луганській області буде трохи прохолодніше — +22…+24° (уночі — +13…+15°). На півдні країни та в Запорізької області стовпчики термометрів піднімуться до +27…+30°.

Згідно з народними прикметами, якщо вранці 10 серпня над водоймами стелився туман, а трава була мокрою від роси, пращури готувалися до спекотного тижня. Дощі цього дня віщували прохолодну й ранню осінь, а сонячна погода — теплі дні аж до середини грудня.

Ясна ніч із 10 на 11 серпня вважалася провісницею багатого врожаю, особливо зернових культур. А ось ранковий густий туман цього дня обіцяв невеликий збір меду. Загалом за погодою 11 серпня слов'яни робили висновок про те, якою вона буде в перший тиждень вересня.