Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини

Білопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (2 вибухи). Внаслідок ударів поранено 1 місцевого мешканця . Також були обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися атаки FPV-дронів (5 вибухів), обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Есманьська громада: здійснено обстріл з міномету (9 вибухів), авіаудар КАБ (1 вибух), удар 1 ФАБ-500 з УМПК.

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів) та наніс авіаудар КАБ (3 вибухи).

Відомо щонайменше про одного пораненого.

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