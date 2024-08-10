На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранена дитина

Сьогодні, 10 серпня о 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Калита на вул. Набережній.

Про це повідомили у ДСНС.

Рятувальники встановили, що унаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям. Поранення отримала дівчинка 2011 року народження. Медиками екстреної медичної допомоги вона госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.