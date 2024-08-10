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У Костянтинівці завершили розбір завалів тоговельного центру, 3 тіла неідентифіковані

Рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. 

У Костянтинівці завершили розбір завалів тоговельного центру, 3 тіла неідентифіковані
Рятувальники на місці розбору завалів у Костянтинівці
Фото: МВС

У Костянтинівці Донецької області, куди російська рамія запустила ракету Х-38, завершено розбір завалів торговельного центру.

Як повідомили у МВС, на місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. Унаслідок  російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. 

Розбір завалів у Костянтинівці
Фото: МВС
Розбір завалів у Костянтинівці

Із 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей - дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати 3 осіб. 

Для ретельного документування воєнного злочину росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Розбір завалів у Костянтинівці
Фото: МВС
Розбір завалів у Костянтинівці

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