У Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря через масштабну пожежу

Через масштабну пожежу, спричинену ранковим обстрілом РФ, у Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дослідження показали, що в двох районах міста зафіксовано перевищення допустимих норм концентрації оксиду вуглецю.

"На вулиці Незалежності рівень оксиду вуглецю перевищує норму в 1,35 рази, а на вулиці Івана Кулика — в 1,57 рази", — ідеться у повідомленні.

Вміст інших шкідливих речовин, таких як сірчистий ангідрид, діоксид азоту, фенол і формальдегід, залишаються в межах допустимих значень.

Прокудін закликав жителів Херсона залишатися вдома та закрити вікна.