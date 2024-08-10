У Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря через масштабну пожежу

Через масштабну пожежу, спричинену ранковим обстрілом РФ, у Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Дослідження показали, що в двох районах міста зафіксовано перевищення допустимих норм концентрації оксиду вуглецю.
"На вулиці Незалежності рівень оксиду вуглецю перевищує норму в 1,35 рази, а на вулиці Івана Кулика — в 1,57 рази", — ідеться у повідомленні.
Вміст інших шкідливих речовин, таких як сірчистий ангідрид, діоксид азоту, фенол і формальдегід, залишаються в межах допустимих значень.
Прокудін закликав жителів Херсона залишатися вдома та закрити вікна.