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У Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря через масштабну пожежу

Жителів Херсона закликають залишатися вдома та закрити вікна.

У Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря через масштабну пожежу
Ліквідація пожежі на Херсонщині
Фото: ДСНС

Через масштабну пожежу, спричинену ранковим обстрілом РФ, у Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дослідження показали, що в двох районах міста зафіксовано перевищення допустимих норм концентрації оксиду вуглецю.

"На вулиці Незалежності рівень оксиду вуглецю перевищує норму в 1,35 рази, а на вулиці Івана Кулика — в 1,57 рази", — ідеться у повідомленні. 

Вміст інших шкідливих речовин, таких як сірчистий ангідрид, діоксид азоту, фенол і формальдегід, залишаються в межах допустимих значень.

Прокудін закликав жителів Херсона залишатися вдома та закрити вікна.

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