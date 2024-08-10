Уряд розширив перелік напрямів використання коштів донорів для реформи шкільного харчування

До переліку додали відновлення та модернізацію харчоблоків у закладах освіти, а також поліпшення якості харчування.

Уряд ухвалив зміни щодо механізмів залучення коштів донорів для реалізації реформи шкільного харчування в закладах освіти.

Як повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України, Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і від 8 листопада 2022 р. № 1256».

Це означає, що перелік напрямів використання коштів для потреб освіти і науки розширено.

Тепер до них додали відновлення та модернізацію харчоблоків у закладах освіти, а також поліпшення якості харчування – для них обсяги фінансування збільшуються. Джерелом фінансування будуть кошти фізичних і юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів і дарунків, що надходять на рахунок UNITED24 для потреб освіти і науки.

Також за планами Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) мають збільшити кількість закладів ще у двох областях у 2024–2025 навчальному році.

У 2023–2024 навчальному році ВПП ООН профінансувала харчування для майже 90 тис. дітей у приблизно 700 школах 13 областей України.

У перспективі партнерами у реформуванні шкільного харчування можуть стати уряди, державні та недержавні установи країн Європейського Союзу, США та Азії.

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