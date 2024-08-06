Найближчим часом Україна очікує на 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility

За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 млрд євро.

Найближчим часом Україна очікує на наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 млрд євро.

"Ми чітко йдемо за графіком виконання усіх індикаторів. Всі реформи виконуємо. Ухвалюємо всі необхідні зміни.Маємо запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені", – наголосив прем'єр.

Шмигаль також нагадав, що вчора до державного бюджету надійшло 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги від Сполучених Штатів.

Загалом цього року Україна розраховує отримати від американських союзників 7,8 млрд доларів бюджетної підтримки.Він підкреслив, що кошти партнерів — це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету. Зокрема, для виконання соціальних зобов’язань держави, для виплати зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проектів.

Глава уряду пояснив, що сектор безпеки й оборони Україна фінансує з внутрішніх ресурсів. Всі податки громадян та бізнесу з центрального бюджету ідуть виключно на українську армію.