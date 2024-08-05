67 євродепутатів закликають виключити Угорщину з Шенгенської зони через спрощення в’їзду росіян

Ці неєвропейські громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в ЄС, йдеться у листі законодавці до очільниці Єврокомісії.

67 депутатів Європейського парламенту висловили сумніви щодо членства Угорщини в Шенгенській зоні після того, як Будапешт вирішив пом'якшити візовий режиму для громадян Росії та Білорусі.

Про це йдеться у їхньому листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише “Європейська правда”.

Ініціаторами листа виступили литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс та євродепутатка з Чехії Дануше Нерудова.

“Прем'єр-міністр Орбан, очевидно, все більше і більше випробовує терпіння ЄС”, – зазначили автори листа.

Вони згадали про блокування Орбаном санкцій і допомоги Україні, а також “мирний вояж” до Москви “без жодного мандату і без жодних позитивних результатів”.

“Цього місяця угорський уряд продовжив свою імміграційну програму “національної карти”, що дозволяє “гастарбайтерам” з Білорусі та Росії в'їжджати на угорську територію. Власник такої карти має право працювати в Угорщині без дозволу служби безпеки і може привозити до країни свою сім'ю”, – пишуть євродепутати.

Вони додають, що безвідповідальне рішення Орбана становить значну загрозу безпеці для всіх країн-членів ЄС та їхніх громадян.

“Ці “заробітчани” з угорськими візами матимуть можливість вільно пересуватися по всій Шенгенській зоні. Без належного контролю існує ризик, що ці неєвропейські громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в ЄС. Наш обов'язок, як європейських інституцій, захистити європейських громадян від цих загроз, а не повністю відкривати кордони для країн, які вважають нас своїми ворогами”, – наголошують євродепутати.

Відтак вони закликали Європейську комісію вжити термінових заходів для розслідування рішення Угорщини, оскільки воно може стати лазівкою і потенційно поставити під загрозу загальне функціонування Шенгенської зони та її роль як безпечного простору для громадян.

“Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, комісія і всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для захисту європейських громадян, зокрема, за необхідності, нові засоби контролю на угорських кордонах”, – стверджують автори листа.

Депутат підкреслили, що інші країни Шенгенської зони мають право не визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками.

Спрощення в'їзду для росіян та білорусів до Угорщини

В кінці липня стало відомо, що Будапешт спрощує в'їзд для громадян Росії та Білорусі. Робиться це через включення Росії та її поплічниці Білорусі до програми "національної картки", яка дозволяє видавати дозвіл на перебування в Угорщині для тих, хто прагне там працювати, на два роки з можливістю продовження. Для власників "національної картки" скасовані перевірки на загальноєвропейському рівні.

У Європарламенті вважають, що такі дії уряду Орбана можуть полегшити росіянам проведення гібридних атак у Європі, яким ЄС зараз всіма силами намагається запобігти.

Литва звернулася до Єврокомісії з проханням проаналізувати рішення Угорщини "з точки зору цілісності Шенгенської зони та запобігання загрозам для неї". Вільнюс вважає, що країни-члени ЄС мають невикористані способи обмежити в'їзд громадянам РФ та Білорусі у Шенгенську зону.