Білорусу, який намагався розкопати могилу ван Гога, наказали залишити територію ЄС

Перед тим білоруса відправили на місяць до СІЗО та оштрафували на 3 тис. євро.

Білоруському художнику Олексію Кузьмичу наказали залишити територію Європейського Союзу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на білоруські ЗМІ.

Раніше білоруса затримали після його перформансу на могилі відомого художника Вінсента ван Гога у Франції.

В рішенні суду йдеться, що Олексій Кузьмич має повернутися до країни походження чи будь-якої країни, в яких його легально можуть прийняти, за винятком країн-членів Євросоюзу, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Кузьмич 30 липня влаштував перформанс на цвинтарі у французькому Овер-сюр-Уазі, в ході якого намагався розкопати могилу ван Гога, оскільки “у світі закінчилися митці”.

Білоруса відправили на місяць до СІЗО та оштрафували на 3 тис. євро.