Прем'єр-міністр Фінляндії не бачить передумов для відкриття кордону з Росією

Фінляндія не готова до відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в інтерв'ю газеті Iltalehti.

“Нам потрібна впевненість у тому, що Росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти лише тих людей, які мають належні для перетину кордону документи”, - зазначив Орпо.

В цілому він задоволений прийняттям так званого закону про видворення, який дозволяє обмежувати прийом заяв на надання притулку.

Також Орпо зауважив, що на рівні Євросоюзу розпочато роботу щодо запобігання загрозам, пов'язаним із спрямовуваною міграцією.