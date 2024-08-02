У Литві співробітниця міграційної служби приховала російське громадянство, у неї забрали паспорт

Громадянство Литви та Росії у країні законно мають 12,4 тисяч осіб.

У Литві співробітниця міграційного Департаменту приховала своє російське громадянство і втратила литовський паспорт і роботу.

Про це пише LRT з посиланням на Департамент.

“Після того, як відділ запобігання корупції та внутрішніх розслідувань департаменту зібрав незаперечні докази, жінка втратила литовське громадянство та її негайно звільнили з посади”, ‒ йдеться в пресрелізі.

На початку липня аналіз потоку мандрівників з Литви в Росію чи Білорусь і назад виявив, що одним із таких мандрівників є співробітниця відділу міграції, який працює в Клайпеді.

З’ясувалося, що про свої виїзди в Росію жінка на роботу повідомляла значно менше разів, ніж фактично перетинала кордон, і співробітники відділу протидії корупції та внутрішніх розслідувань Департаменту почали з’ясовувати обставини.

Жінка зізналася, що на початку 2022 року отримала громадянство Росії, не повідомивши про це міграційну службу. Також виявилося, що вона не має права на множинне громадянство.

Зібрана інформація дозволила Департаменту ініціювати процедуру позбавлення громадянства Литовської Республіки. Після того, як міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте підписала наказ про позбавлення жінки громадянства, її негайно звільнили з посади.

Жінка пропрацювала в департаменті міграції трохи більше року. Щодо неї розпочато адміністративне провадження, їй загрожує штраф від 300 до 850 євро.

Подвійне громадянство у Литві

За даними департаменту міграції, майже 69 тисяч громадян Литви легально мають громадянство іншої країни та повідомили про це відповідно до законодавства.

Найбільше мешканців законно мають громадянство Литви та Росії – 12,4 тисяч. Громадянство Литви та Ізраїлю мають понад 10 тисяч осіб, громадянство Литви та США – 8,5 тисяч. Подвійне громадянство Литви та Білорусі мають 4 тисячі осіб.