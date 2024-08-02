У низці міст Нігерії спалахнули сутички між протестувальникам, які виступають проти підвищення вартості життя, та силами поліції.

Про це пише Німецька хвиля.

За інформацією правозахисної організації Amnesty International, під час протестів загинули щонайменше 13 людей.

Місцеві ЗМІ пишуть про різну кількість загиблих, а The Punch повідомляє, що загинули до 17 людей.

У генерального інспектора поліції Кайоде Егбетокуна станом на ранок п'ятниці кількість жертв була значно нижчою ‒ лише три.

За його словами, поліція повністю мобілізована і готова реагувати на будь-які подальші загрози громадському порядку.

Як почалися заворушення

Вчора поліція застосувала бойові кулі та сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів у столиці Абуджі та північному місті Кано, де також повідомлялося про мародерство.

У північному штаті Кано, другому за величиною в країні, введено 24-годинну комендантську годину після розграбування урядової та громадської власності.

Очікується, що демонстрації продовжаться сьогодні, а організатори цього тижня заявили, що акції проти уряду триватимуть протягом 10 днів.

Фото: EPA/UPG

Протести під гаслом "#EndBadGovernanceInNigeria" відбуваються на тлі стрімкого зростання інфляції та громадського гніву щодо політики уряду президента Боли Тінубу.

Мітинги почалися з того, що протестувальники несли транспаранти, скандували пісні та висували свої вимоги, зокрема щодо відновлення субсидій на газ та електроенергію.