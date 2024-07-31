У британському Саутпорті на наступний день після вбивства дітей спалахнули антиісламські протести

Невелике британське місто Саутпорт з населенням у 90 тисяч людей другий день поспіль на перших шпальтах газет. Після нападу 17-річного юнака на дитячий клуб, внаслідок якого загинули троє дітей, праворадикали влаштували погром місцевої мечеті.

За повідомленням The Guardian, розлючені чоловіки почали жбурляти каміння та речі у мусульманську культову споруду, вигукуючи антиісламські та націоналістичні гасла. Поліція намагалася вгамувати заворушення, проте вони тривали до пізньої години. Праворадикали займалися вандалізмом, продовжували сутички з правоохоронцями та почали палити дерев'яні конструкції.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер засудив погроми та заявив, що учасники "відчують на собі силу закону", адже "викрали у містян можливість вшанувати жертв трагедії".

Атаку 17-річного британця, який увірвався на заняття клубу та вдарив щонайменше 11 дітей ножем, не пов'язували з ісламським тероризмом. За інформацією поліції, зловмисник народився у Кардіффі, Вельс.