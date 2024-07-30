Розвідка МО Британії: армія Росії продовжить тактичне просування в найближчі тижні

Можливості російської армії залишаються обмеженими через брак офіцерських кадрів і неналежну підготовку військових.

За даними розвідки Великої Британії найближчі кілька тижнів російська армія продовжить тактичне просування на східному фронті.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на звіт розвідки.

Як повідомили у розвідці, в липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль декілька селищ та наблизившись до логістичного вузла Покровська.

Також армія РФ просунулася на північ до міста Нью-Йорк в Донецькій області.

﻿﻿"Імовірно, що Росія продовжить тактичні просування в найближчі тижні. Однак загальні оперативні можливості армії РФ залишаються обмеженими через втрати, неналежну підготовку і брак офіцерських кадрів", — зазначають у відомстві.

За даними Генштабу по всій лінії фронту тривають важкі бої. Найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку.