Важкі бої тривають майже по всій лінії фронту, ворог не полишає спроб вибити захисників у Запорізькій області

Найгірша ситуація все ще на Покровському напрямку.

Практично по всій лінії фронту в Україні тривають важкі бої.

На Харківському напрямку в районах населених пунктів Глибоке і Вовчанськ відбулося п'ять бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивали шість штурмів росіян біля Новосинового, Піщаного і Стельмахівки, повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку росіяни 13 разів атакували наші оборонні позиції в районах Невсього, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісництві", – сказав він.

На Сіверському оборонці відбивали дев'ять штурмів російських загарбників поблизу Івано-Даріївки, Верхньокам'янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку росіян шість разів атакували позиції в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.

На Торецькому росіяни здійснили 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка і Торецька.

На Покровському захисники відбивали 52 атаки окупантів. Росіяни атакували у районах десяти різних населених пунктів, найактивніше – біля Новолександрівки, Желанного і Прогреса.

На Курахівському Сили оборони відбили 21 штурмову дію росіян неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди. Ворог втратив тут велику кількість броні.

На Времівському ворог провів дев'ять штурмів біля Водяного, Великої Новосілки і Костянтинівки.

На Оріхівському окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони. Захисники зупинили чотири атаки біля Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку три атаки росіян успіху не мали. Окупанти понесли тут втрати. Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали по позиціях наших військ та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 62 авіаудари з використанням 99 КАБ", – сказав речник.