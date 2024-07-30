Ворог бив по оселях і інфраструктурі.

У Херсонській області внаслідок дій російських окупантів учора були поранені вісім людей.

Ворог обстрілював і завдавав авіаударів по Антонівці, Комишанах, Чорнобаївці, Придніпровському, Кізомисі, Білозерці, Велетенському, Ромашковому, Бериславу, Львовому, Тягинці, Новотягинці, Шляховому, Зміївці та Херсоні. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та припортову інфраструктуру; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також пошкоджено газопроводи", – сказав він.

Зокрема, ворог вчора серед дня вдарив по Херсону – просто по житлових будинках.