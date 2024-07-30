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У Херсонській області росіяни поранили вчора вісьмох людей

Ворог бив по оселях і інфраструктурі. 

У Херсонській області внаслідок дій російських окупантів учора були поранені вісім людей. 

Ворог обстрілював і завдавав авіаударів по Антонівці, Комишанах, Чорнобаївці, Придніпровському, Кізомисі, Білозерці, Велетенському, Ромашковому, Бериславу, Львовому, Тягинці, Новотягинці, Шляховому, Зміївці та Херсоні. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та припортову інфраструктуру; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також пошкоджено газопроводи", – сказав він. 

Зокрема, ворог вчора серед дня вдарив по Херсону – просто по житлових будинках. 

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