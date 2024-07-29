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Цього року на Закарпатті знесуть три дамби на Тисі

Знесення цих трьох дамб дозволять повністю звільнити верхів'я Тиси від штучних перешкод.

Цього року на Закарпатті знесуть три дамби на Тисі
Дамба на Тисі
Фото: Дунайсько-Карпатська програма

Цього року в рамках проєкту “Знесення річкових дамб водозбірного басейну Тиси та відновлення заплав для особливо цінних територій” у Закарпатській області знесуть три дамби.

Про це повідомляє Дунайсько-Карпатська програма.

“Дамби, що заплановані для знесення знаходяться на території КБЗ ( на потоках Квасний, Богдан та Білий) сьогодні не виконують жодної економічної ролі”, - йдеться у повідомленні.

Всі ці дамби розташовані на Рахівщині і їх знесення має повернути на верхів'ї Тиси природній вигляд річок та зберегти транспортну інфраструктуру.

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Уточнюється, що дві дамби, на потоках Квасний та Богдан, це рештки загат, які збудували за часів Австро-Угорщини, щоб інтенсивно вивозити карпатський ліс. Вони є джерелом небезпеки техногенних катастроф та економічних збитків, оскільки скеровують русла річок в бік дороги, руйнуючи транспортну інфраструктуру.

Третя дамба, по потоці Білий, це насип на березі, який створює ефект каналізованої річки. Так після повеней в 1998 році намагалися зберегти від розмивання залишки вцілілих доріг.  

Знесення цих трьох дамб дозволять повністю звільнити верхів'я Тиси від штучних перешкод.

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