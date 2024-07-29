Цього року на Закарпатті знесуть три дамби на Тисі

Цього року в рамках проєкту “Знесення річкових дамб водозбірного басейну Тиси та відновлення заплав для особливо цінних територій” у Закарпатській області знесуть три дамби.

Про це повідомляє Дунайсько-Карпатська програма.

“Дамби, що заплановані для знесення знаходяться на території КБЗ ( на потоках Квасний, Богдан та Білий) сьогодні не виконують жодної економічної ролі”, - йдеться у повідомленні.

Всі ці дамби розташовані на Рахівщині і їх знесення має повернути на верхів'ї Тиси природній вигляд річок та зберегти транспортну інфраструктуру.

Уточнюється, що дві дамби, на потоках Квасний та Богдан, це рештки загат, які збудували за часів Австро-Угорщини, щоб інтенсивно вивозити карпатський ліс. Вони є джерелом небезпеки техногенних катастроф та економічних збитків, оскільки скеровують русла річок в бік дороги, руйнуючи транспортну інфраструктуру.

Третя дамба, по потоці Білий, це насип на березі, який створює ефект каналізованої річки. Так після повеней в 1998 році намагалися зберегти від розмивання залишки вцілілих доріг.

Знесення цих трьох дамб дозволять повністю звільнити верхів'я Тиси від штучних перешкод.