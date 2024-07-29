ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Внаслідок однієї з атак виникла пожежа.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією
Наслідки російського удару по Нікопольщині 29 липня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 29 липня, російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Застосували по Нікопольщині майже десяток дронів-камікадзе. Декілька разів вгатили з важкої артилерії”, - написав Лисак. 

Підписуйтесь на наш Google News

Він уточнив, що росіяни атакували Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. 

Внаслідок обстрілу зайнялася суха трава. Також була пошкоджена інфраструктура, господарська споруда і лінія електропередач. 

На щастя, минулося без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies