Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Сьогодні, 29 липня, російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Застосували по Нікопольщині майже десяток дронів-камікадзе. Декілька разів вгатили з важкої артилерії”, - написав Лисак.
Він уточнив, що росіяни атакували Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.
Внаслідок обстрілу зайнялася суха трава. Також була пошкоджена інфраструктура, господарська споруда і лінія електропередач.
На щастя, минулося без постраждалих.