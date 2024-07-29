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Спецпредставниця США Пріцкер заявила, що перебуває з останнім візитом в Україні

Цьогоріч це вже її шостий візит. Загалом на посаді вона приїжджала у нашу державу дев'ять разів.

Спецпредставниця США Пріцкер заявила, що перебуває з останнім візитом в Україні
Пенні Пріцкер
Фото: EPA/UPG

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер перебуває з останнім візитом у нашій державі.

Про вона сказала на брифінгу 29 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Пріцкер, вимоги Конгресу обмежують її термін на посаді одним роком.

"Я кажу це з деяким сумом у серці. Ніколи не було секретом, що вимоги Конгресу обмежують мій час у цій ролі одним роком, тож це буде моя остання поїздка до Києва як спеціальної представниці. Але я залишаюся відданою цій місії та цій роботі", - сказала спецпредставниця.

Пріцкер повідомила, що цьогоріч це вже її шостий візит. Загалом на посаді вона приїжджала у нашу державу дев'ять разів.

Спецпредставниця запевнила, що вона з адміністрацією Джозефа Байдена віддані Україні.

"Економічне відновлення України не тільки продовжиться, а й розвиватиметься відповідно до вказівок. І буде спадкоємність у нашій роботі з підтримки місії України не тільки виграти війну, а й перемогти в майбутньому", - сказала Пріцкер.

  • У Києві спецпредставниця нині зустрілася з міністеркою економіки Юлією Свириденко.
  • Разом із посадовицею в Україну прибули керівники компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear.
  • Президент США Джозеф Байден призначив Пріцкер в Україну у вересні 2023 року. 
  • Раніше вона була міністром торгівлі США з 2013 по 2017 рік. Одна з 11 спадкоємців родини мільярдерів Прітцкерів, ключова фандрайзерка кампаній Байдена та Обами.
  • Також Пріцкер є засновницею і головою PSP Partners – приватної інвестиційної фірми, яка займається нерухомістю, хедж-фондами та стартапами. Після повернення в приватний сектор Пріцкер приєдналася до правління корпорації Microsoft і стартапу корпоративного програмного забезпечення Icertis.
  • Держдепартамент США повідомляв, що сім'я Пріцкер походить із с. Великі Пріцьки під Києвом, де володіла зерновим магазином до еміграції до Сполучених Штатів понад 100 років тому.
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