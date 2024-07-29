Італія арештувала активи російського бізнесмена на запит України

Бізнесмен перебуває під слідством щодо скоєних в Україні злочинів, пов'язаних з корупцією.

Фінансова гвардія Флоренції конфіскувала активи на суму 41 мільйон євро у російського бізнесмена після запиту від України про міжнародну судову допомогу, передає ANSA.

Арештовані активи, нерухомість та акції компаній стануть результатом реінвестування незаконно накопичених доходів.

Бізнесмен перебуває під слідством щодо скоєних в Україні злочинів, пов'язаних з корупцією, відмиванням коштів, шахрайством проти української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції. Сума збитків сягає понад 60 мільйонів доларів.

Слідство встановило, що росіянин, реінвестувавши частину незаконно отриманих доходів, утримує через трастову компанію у Флоренції право власності на весь капітал компанії. Останній належить великий комплекс нерухомості в Тоскані.