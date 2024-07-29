Пріцкер і представники компаній зі США зустрілися з міністеркою економіки України

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зустрілася з міністеркою економіки України Юлією Свириденко.
Про це повідомило американське посольство у Києві.
Разом із Пріцкер на зустрічі були присутні керівники компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear.
Сторони обговорили можливості для американських компаній підтримати відновлення України та важливість поточних реформ в Україні для інвестицій з боку приватного сектору США.
- Amentum - інженерна фірма, яка має надавати логістичні рішення українському оборонно-промисловому комплексу. Цьогоріч у червні компанія підписала з Укроборонпромом меморандум про наміри створити спільне підприємство. Ішлося про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва.
- Clayco Inc - будівельна компанія, а Westinghouse Nuclear - корпорація, що виробляє ядерне паливо, яким нині користуються українська АЕС.