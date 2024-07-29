Пріцкер і представники компаній зі США зустрілися з міністеркою економіки України

Йшлося про участь американських фірм у відновленні нашої держави.

Зустріч делегацій України і США 29 липня 2024 року

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зустрілася з міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

Про це повідомило американське посольство у Києві.

Разом із Пріцкер на зустрічі були присутні керівники компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear.

Сторони обговорили можливості для американських компаній підтримати відновлення України та важливість поточних реформ в Україні для інвестицій з боку приватного сектору США.