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Пріцкер і представники компаній зі США зустрілися з міністеркою економіки України

Йшлося про участь американських фірм у відновленні нашої держави.

Пріцкер і представники компаній зі США зустрілися з міністеркою економіки України
Зустріч делегацій України і США 29 липня 2024 року
Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зустрілася з міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

Про це повідомило американське посольство у Києві.

Разом із Пріцкер на зустрічі були присутні керівники компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear.

Сторони обговорили можливості для американських компаній підтримати відновлення України та важливість поточних реформ в Україні для інвестицій з боку приватного сектору США.

  • Amentum - інженерна фірма, яка має надавати логістичні рішення українському оборонно-промисловому комплексу. Цьогоріч у червні компанія підписала з Укроборонпромом меморандум про наміри створити спільне підприємство. Ішлося про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва.
  • Clayco Inc - будівельна компанія, а Westinghouse Nuclear - корпорація, що виробляє ядерне паливо, яким нині користуються українська АЕС.
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