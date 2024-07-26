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НАБУ: за махінації з вугіллям під час війни троє колишніх високопосадовців отримали підозри

Державному енерговиробнику зловмисники завдали збитків на майже 12 млн грн.

НАБУ: за махінації з вугіллям під час війни троє колишніх високопосадовців отримали підозри
Вугілля
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

НАБУ і САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 12 млн грн збитків державному енерговиробнику.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що йдеться про ексзаступника міністра енергетики (2020-2021 рр.), колишнього нардепа, експершого заступника голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, що був також бенефіціаром приватної компанії, та ексдиректора ДП «Укрвугілля».

Слідство встановило, що наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. Для сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів зобов’язав Укрвугілля постачати енергоносій визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ «Центренерго». 

Попри ці обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з Укрвугілля, у змові з ексзаступником міністра енергетики схилив директора держпідприємства до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед ДП. 

У результаті Укрвугілля поставило приватній компанії майже 24 тис. тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн грн.

При цьому Центренерго недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля та було змушене викупити його у  жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюю усіх причетних осіб.

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