Мінфін пояснив, чому не підвищуватимуть ПДВ, щоб профінансувати додаткові оборонні потреби

Серед запропонованих заходів для фінансування додаткових потреб сектору безпеки і оборони на 500 млрд грн не передбачається підвищення податку на додану вартість.

Міністерство фінансів пояснило, чому підвищувати ПДВ не бажано.

"Підвищення ПДВ має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії, серед яких, наприклад, люди пенсійного віку, яких в Україні 10,2 млн. Підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові продукти харчування може стати значним фінансовим тягарем", - заявили у Мінфіні.

Натомість міністерство пропонує іншу модель: вона передбачає встановлення військового збору, зокрема, на товари, які не є товарами першої необхідності: автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби тощо.

У Мінфіні зазначили, що автомобілі, які ввозять благодійні і громадські організації та передають на користь ЗСУ, не будуть оподатковуватись військовим збором, оскільки вони не реєструються в Сервісних центрах МВС.