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В МАГАТЕ підтвердили аварію на Південноукраїнській атомній станції минулого тижня

Напередодні у Міненергетики заперечували аварію енергоблоку на Південно-Українській АЕС.

В МАГАТЕ підтвердили аварію на Південноукраїнській атомній станції минулого тижня
Фото: EPA/UPG

Минулого тижня енергоблок на Південно-Українській АЕС зупинився свою роботу через аварійну ситуацію. Наразі енергоблок №2 відновив свою роботу.

Про це йдеться у звіті Міжнародного агенства атомної енергетики.

В МАГАТЕ зазначили, що минулого тижня роботу енергоблока № 2 на ПУАЕС тимчасово зупинили через проблему з трансформатором у відкритому розподільчому пункті 330 кВ, розташованому за межами майданчика АЕС.

"Внаслідок короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку масла, яке загорілося внаслідок електричної дуги", — повідомили у звіті.

В агенстві додали, що зупинка реактора тривала приблизно 17 годин. Після ремонту та відновлення електроживлення реактор перезапустили і приблизно за добу він вийшов на повну потужність роботи.

Крім того, днями один із трьох реакторних блоків ПУАЕС завершив планові роботи з технічного обслуговування та перезавантаження палива та перезапущений. На ще одному енергоблоці планові роботи наближаються до завершення.

  • В середині липня в Україні кілька днів діяли жорсткі графіки відключення електроенергії. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко написав у фейсбуці, що на Південноукраїнській АЕС, ймовірно через спеку, вийшли з ладу два трансформатори і відключився від мережі один з енергоблоків.
  • Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко на годині запитань до уряду в Верховній Раді заявив, що "спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", і назвав її фейком.
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