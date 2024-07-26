В МАГАТЕ підтвердили аварію на Південноукраїнській атомній станції минулого тижня

Напередодні у Міненергетики заперечували аварію енергоблоку на Південно-Українській АЕС.

Минулого тижня енергоблок на Південно-Українській АЕС зупинився свою роботу через аварійну ситуацію. Наразі енергоблок №2 відновив свою роботу.

Про це йдеться у звіті Міжнародного агенства атомної енергетики.

В МАГАТЕ зазначили, що минулого тижня роботу енергоблока № 2 на ПУАЕС тимчасово зупинили через проблему з трансформатором у відкритому розподільчому пункті 330 кВ, розташованому за межами майданчика АЕС.

"Внаслідок короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку масла, яке загорілося внаслідок електричної дуги", — повідомили у звіті.

В агенстві додали, що зупинка реактора тривала приблизно 17 годин. Після ремонту та відновлення електроживлення реактор перезапустили і приблизно за добу він вийшов на повну потужність роботи.

Крім того, днями один із трьох реакторних блоків ПУАЕС завершив планові роботи з технічного обслуговування та перезавантаження палива та перезапущений. На ще одному енергоблоці планові роботи наближаються до завершення.

В середині липня в Україні кілька днів діяли жорсткі графіки відключення електроенергії. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко написав у фейсбуці, що на Південноукраїнській АЕС, ймовірно через спеку, вийшли з ладу два трансформатори і відключився від мережі один з енергоблоків.

18 липня Центр стратегічних комунікацій на основі інформації від НАЕК "Енергоатом" повідомив, що Атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі.

Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко на годині запитань до уряду в Верховній Раді заявив, що "спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", і назвав її фейком.