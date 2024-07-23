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Туреччина допомагатиме Україні з відновленням енергетики

Зокрема, йдеться про постачання необхідного обладнання та залучення технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.

Туреччина допомагатиме Україні з відновленням енергетики
Світлана Гринчук із послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном.
Фото: Міненерго

Туреччина допомагатиме Україні з відновленням  енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації.

Про це повідомили у Мінекономіки. 

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном, на якій розповіла про складну ситуацію в енергосистемі України через агресію Росії. 

Сторони обговорили напрямки двосторонньої співпраці у відновленні українського енергосектору, постачанні необхідного обладнання та залученні технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.

Раніше про допомогу у відновленні енергетики домовилися із послом Туреччини Герман Галущенко.

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