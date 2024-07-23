Українські банки видали перші безвідсоткові кредити для фізосіб на альтернативні джерела енергії

В перший день фактичної роботи державної програми безвідсоткового кредитування фізичних осіб – власників домогосподарств на придбання енергетичного обладнання українські банки видали перші пільгові кредити.

Як йдеться у повідомленні Мінекономіки.

В Ощадбанку перший пільговий кредит на 250 тисяч грн видали мешканцю Ніжина Чернігівської області. Місто останнім часом потерпає від перебоїв з постачанням електроенергії через обстріл об’єкта енергетичної інфраструктури.

Як повідомили у фінустанові, банк пропонує кредити на енергонезалежність для всіх груп клієнтів: приватних осіб, мікро-, та середнього бізнесу, а також великих корпорацій.

Також у банку існує власна пільгова програма, за допомогою якої можна придбати зарядні станції, комплекти енергонезалежності (живлення), теплові котли тощо.

Крім цього, перший кредит на придбання сонячної станції потужністю 5,6 кВт видав "ГЛОБУС БАНК" пенсіонерці із Вінниці. Вона отримала 315 тис. грн під 0% з терміном погашення 10 років. Сонячну станцію та обладнання для накопичення енергії встановлять в її приватному будинку.

Зазначається, що банк пропонує позичальникам кредити без початкового внеску та без обмежень щодо віку позичальника.

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко додала, що банки зацікавлені програмою безвідсоткового кредитування. Вона нагадала, що при цьому процентна ставка буде на рівні 0%, адже покриття відсотків повністю бере на себе держава.

Із 20 липня в Україні запрацювала урядова програма пільгового кредитування для приватних домогосподарств. Власники будинків можуть отримати фінансування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок.

Постанова Уряду передбачає, що держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "СЕНС БАНК", АТ "КБ "ГЛОБУС”.

Водночас банки можуть корегувати умови програми. Наприклад, ПриватБанк кредитує приватних осіб за цією програмою строком в 5 років. Умови кредиту від кожного банку доступні на їхніх сайтах.

Також з 20 липня з’явилась можливість для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) скористатись програмою державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%". Відтепер в рамках програми можна купувати та встановити генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування наступні — сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років. Програма працюватиме у комбінації із програмою “ГрінДІМ”, ОСББ та ЖБК. В рамках цієї програми учасники зможуть отримати до 70% вартості обладнання після його встановлення.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банках, як: АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "СКАЙ БАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "СЕНС БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК" .